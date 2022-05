Macerata, bimba di 4 anni cade dal terzo piano. Indagini in corso

La piccola è ricoverata all'ospedale Salesi di Ancona, dopo un primo intervento dei medici di Torrette, e non sarebbe in pericolo di vita: da quanto si è appreso, quando è stata soccorsa era cosciente e i medici le hanno riscontrato alcune fratture, uno pneumotorace e quella che sembrerebbe una lieve ferita da arma bianca al collo. La madre presente in casa sarebbe stata ritrovata con ferite ai polsi

Una bambina indiana di 4 anni è precipitata dal balcone della sua casa, al terzo piano di un condominio di Macerata: è stata soccorsa da un'eliambulanza e trasportata in gravissime condizioni all'ospedale di Torrette di Ancona. Il personale del 118, che è intervenuto sul posto insieme ai vigili del fuoco, ha soccorso anche la mamma della piccola, anche lei di origini indiane, che presentava una ferita ai polsi; ora la donna è ricoverata all'ospedale di Macerata. Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme, dopo aver notato il corpo della bimba sul marciapiede. Al momento, non è chiaro se si sia trattato di una disgrazia o di un gesto disperato della donna, che era in casa con il marito.

Sono in corso le indagini per ricostruire cosa abbia causato la caduta di una bambina indiana di 3 anni dal terzo piano della casa nella quale abita con i genitori, in un condominio a poca distanza dal centro di Macerata. La piccola è ricoverata all'ospedale Salesi di Ancona, dopo un primo intervento dei medici di Torrette, e non

sarebbe in pericolo di vita: da quanto si è appreso, quando è stata soccorsa era cosciente e i medici le hanno riscontrato alcune fratture, uno pneumotorace e quella che sembrerebbe una lieve ferita da arma bianca al collo. Il personale della squadra

mobile e la scientifica stanno ricostruendo la vicenda, anche con l'aiuto di testimoni, alcuni dei quali erano presenti all'interno dell'appartamento, per capire se si sia trattato di una disgrazia o di un gesto volontario della mamma. La donna, anche lei di origini indiane, è stata soccorsa e ricoverata all'ospedale di Macerata perché, da quanto si è appreso, presentava delle ferite ai polsi. Le forze dell'ordine hanno

circoscritto l'area antistante l'edificio dal quale è precipitata la bimba, dopo un volo di circa 10 metri, e sono stati effettuati i rilievi necessari per chiarire la dinamica

della disgrazia e dare elementi utili al pm di Macerata, Stefania Ciccioli, che coordina le indagini.