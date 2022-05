Mondragone, picchia la ex incinta: arrestato un uomo di 33 anni

Un uomo di 33 anni, a Mondragone nel Casertano, è stato arrestato per aver aggredito la ex compagna, che si trova in stato di gravidanza. Nella tarda serata di ieri, l'uomo è entrato con il camion nel cortile di casa della ex e ha fermato il mezzo a ridosso dell'edificio. Poi si è arrampicato sulla cabina di guida ed è riuscito così a raggiungere il balcone di casa della donna, al primo piano, ha sfondato la vetrata della porta-finestra ed è entrato nell'abitazione.

La vicenda

Il 33enne ha percosso l'ex compagna incinta. La vittima ha chiamato i carabinieri e ha poi presentato denuncia. Dalle indagini è emerso che l'uomo aveva minacciato di morte la ex.