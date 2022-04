Tentata rapina portavalori su A14, auto in fiamme per bloccare strada

Tentano una rapina a un portavalori sull'autostrada A14 e per coprirsi la fuga danno alle fiamme due veicoli sulle carreggiate nord e sud. È accaduto sulla Bologna-Taranto, al chilometro 656, nel tratto tra Molfetta e Bitonto (a nord di Bari) che per questo motivo è stato temporaneamente chiuso poco prima delle ore 7:30. Gli incendi sono stati spenti, ma sono in corso le necessarie operazioni di rilievo da parte della Polizia Stradale e le operazioni di bonifica del tratto. Attualmente, all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 4 km coda in direzione Pescara.

Rapina fallita, commando con almeno 4 persone

L'attivazione del sistema di allarme spumablock, da parte delle guardie giurate, ha evitato che il colpo andasse a buon fine. I rapinatori hanno dato alle fiamme un veicolo in carreggiata nord e uno in carreggiata sud, ora spenti. Il commando era composto da almeno 4 persone.