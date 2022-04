Padova, ritrovato cadavere, sarebbe del 15enne Ahmed Jouider

Il ragazzo di origine marocchina era scomparso la sera di giovedì dopo aver detto alla mamma e la sorella che sarebbe andato in bici ad incontrare degli amici. Aveva anche mandato un messaggio vocale alla ex fidanzata: "Penso che morirò o se non muoio avrò delle ferite gravi"

Un corpo è stato ritrovato nel fiume Brenta. Potrebbe essere quello di Ahmed Jouider, il ragazzo di 15 anni di origine marocchina scomparso in Veneto la sera di giovedì 21 aprile. Il corpo è stato individuato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco all'altezza della passerella pedonale fra le frazioni di Torre e Mortise. Il ragazzo era scomparso da casa dopo aver detto alla mamma e la sorella che sarebbe andato in bici al patronato della chiesa di Mortise (Padova) per incontrare degli amici. Quella stessa sera il ragazzo ha mandato un messaggio vocale alla ex fidanzata: "Ho delle questioni in sospeso con alcune persone, più che altro penso che morirò, penso di si, o se non muoio avrò delle ferite gravi".