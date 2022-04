4/11 ©Ansa

Il Politecnico di Torino è invece il miglior ateneo d’Italia per ricadute della ricerca. Per la prima volta Anvur ha valutato l’impatto della ricerca attraverso i casi studio sulle attività di Terza missione di Istituzioni e dipartimenti. Per il Politecnico hanno riguardato: imprenditorialità accademica, strutture di intermediazione e trasferimento tecnologico, coinvolgimento pubblico, beni pubblici e attività collegate a Obiettivi di Sviluppo Sostenibile