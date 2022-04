Le migliori Università del mondo secondo la classifica QS 2022

Il sistema universitario italiano complessivamente sale nella dodicesima edizione della classifica per materie elaborata dal QS World University Rankings by Subjec. La Sapienza di Roma si conferma la migliore al mondo per gli Studi Classici & Storia Antica ascolta articolo Condividi

Il sistema universitario italiano funziona. I numeri parlano chiaro. Quest’anno sono ben 56 gli atenei italiani presenti nella classifica per materie elaborata da QS World University Rankings by Subjec che analizza 1543 università in 88 località del mondo. L'Italia risulta la settima nazione al mondo per numero di posti in classifica, la seconda a parimerito con la Svezia per avere un primato mondiale ottenuto dall'università romana La Sapienza in studi Classici e Storia Antica. Delle 56 Università Italiane in classifica, quattro sono new entry: l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica di Roma Silvio d'Amico Arti dello spettacolo, l' Università della Calabria Fisica e astronomia, l' Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Medicina, l' Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti Pescara.

Le 10 università italiane al top della classifica Le top-10 ovvero le dieci Università Italiane per numero di posti in classifica sono: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, La Sapienza di Roma, il Politecnico di Milano, l'Università di Milano, l'Università di Padova, il Politecnico di Torino, l'Università di Pisa, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, la Ca' Foscari di Venezia e l'Università di Napoli Federico II.

La Sapienza di Roma migliore al mondo La Sapienza di Roma si conferma la migliore al mondo per gli Studi Classici & Storia Antica e la decima al mondo per Archeologia. A livello nazionale ottiene 15 primi posti (erano 8 lo scorso anno) migliorando in tutte le aree tematiche. Inoltre è l'unica università a vantare un primo posto assoluto a livello internazionale e ad avere due primati a livello nazionale nelle aree disciplinari, in Arts & Humanities (39esimo al mondo) e in Natural Sciences (44esimo al mondo). "L'eccellente risultato del QS Ranking by subject premia il grande impegno della nostra comunità che si riflette in tutti gli ambiti del sapere - sottolinea la rettrice Antonella Polimeni”.

Le altre università italiane tra le top 50 al mondo Tra le top 50 al mondo, oltre alla Sapienza, si classificano il Politecnico di Milano e di Torino, la Scuola normale superiore di Pisa, la Bocconi, l'Università di Milano, Tor Vergata a Roma, l'Università Guido Carli, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'Alma Mater studiorum di Bologna e la Federico II di Napoli, unico ateneo del sud presente nella classifica QS.