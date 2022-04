Meteo, le previsioni di martedì 12 aprile

Il tempo in questa settimana di Pasqua è segnato da alta pressione e aria decisamente mite con temperature in rialzo: le previsioni per martedi 12 aprile

Torna l’alta pressione in Italia garantendo condizioni meteo stabili. Martedi 12 aprile sarà una giornata all’insegna del cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Anche le temperature tenderanno ad aumentare, sia le massime che le minime. Nuovo cambio di stagione con l'arrivo dell'anticiclone nordafricano, sole e caldo simil estivo. Da mercoledì comincerà a farsi sentire l'influenza del vortice africano con venti di Scirocco, anche forti in Sardegna, che oltre a far aumentare le temperature provocheranno un deciso aumento della nuvolosità in gran parte delle regioni. La tendenza per il weekend di Pasqua resta incerta, dicono gli esperti. Ad oggi non si può escludere un peggioramento del tempo. Fino a sabato 16 il clima resterà comunque decisamente primaverile.