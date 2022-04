Studenti sporcano muro di feci e la maestra li rimprovera: condannata

Accade a Parma dove un gruppo di studenti maschi imbratta con le feci i bagni di una scuola elementare. La maestra li rimprovera, ma proprio per averli sgridati viene denunciata da alcuni genitori e finisce sotto processo per “abuso dei mezzi di correzione”. Ora a quattro anni da quell’episodio il giudice del Tribunale di Parma ha condannato la maestra a un anno e venti giorni con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Non solo, oltre a pagare i propri avvocati, la donna dovrà coprire anche le spese processuali, come riporta il Corriere della Sera .

L’ episodio

approfondimento

Scuola, con la fine dello stato d'emergenza per Covid tornano le gite

Tutto accade quattro anni fa nella primaria dell’istituto comprensivo di Fornovo Taro (Parma). Una maestra di 60 anni viene chiamata come supplente in una quinta elementare, come racconta anche Repubblica. Un giorno, verso la tarda mattinata, una bidella entra in classe per sgridare gli studenti perché qualcuno ha imbrattato i muri del bagno con delle feci. I bambini vengono rimproverati ma non reagiscono. Anzi si alzano per ritornare in bagno. Anche il richiamo dell’insegnante, che minaccia di rivolgersi al dirigente scolastico, non ha alcun effetto. Anzi, i bambini, tornati a casa dai genitori, in lacrime raccontano di essere stati ricoperti di insulti. Uno di loro addirittura di essere stato strattonato. Da quel momento parte la vicenda giudiziaria che porterà alla condanna della maestra.