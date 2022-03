"A cena da Maria Latella", stasera alle 22.10 l'ultima puntata

Si parlerà di due problemi che da tempo caratterizzano la società italiana: la gender equality e la denatalità. Alla cena conviviale organizzata dalla "padrona di casa" Maria Latella ci saranno Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, il professor Giovanni Tria, già ministro dell'Economia e delle Finanze, l'attrice Paola Minaccioni e Fabrizio Roncone, scrittore e giornalista ascolta articolo Condividi

Ultimo appuntamento con "A cena da Maria Latella", il dinner talk di Sky TG24 che porta il dibattito intorno a una tavola imbandita, in onda sul canale stasera alle 22.10 e sempre disponibile on demand e su skytg24.it . In questa nuova puntata si parlerà di due problemi che da tempo caratterizzano la società italiana: la gender equality e la denatalità. Ospiti della cena conviviale organizzata dalla "padrona di casa" Maria Latella saranno Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, il professor Giovanni Tria, già ministro dell'Economia e delle Finanze, l'attrice Paola Minaccioni e Fabrizio Roncone, scrittore e giornalista del Corriere della Sera.

I temi della cena conviviale vedi anche "A cena da Maria Latella", la quinta puntata del dinner talk Con loro Maria Latella cercherà di capire se e come il nostro Paese, cresciuto con un'educazione, forse, inconsapevolmente maschilista e vissuto in ambienti istituzionali, culturali, lavorativi, familiari, in una perenne antitesi tra uomo e donna, abbia permesso di superare quel gap formativo e di competenze di cui il mondo femminile ha sofferto nei confronti della controparte maschile. Si discuterà inoltre del modello che ha costretto le donne a interpretare una loro libertà nella rinuncia di una parte piuttosto che dell'altra: oggi si può, al contempo, lavorare ed essere madre?