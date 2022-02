Sky TG24, quarto appuntamento con "A cena da Maria Latella"

Come può il nostro Paese, fra gli ultimi per competenze digitali secondo il Digital Economy and Society Index, recuperare il proprio gap in questo ambito e sfruttare le infinite possibilità del digitale a vantaggio anche della ripresa economica? Se ne parla stasera con Cristina Messa, Ministra dell'Università e della Ricerca, Angelo Trocchia , ad Safilo, Alessandro Masala , youtuber ed editore di Breaking Italy e Davide Dattoli, fondatore di Talent Garden

Torna “A cena da Maria Latella”, il dinner talk di Sky TG24 che porta il dibattito intorno ad una tavola imbandita, in onda stasera 10 febbraio alle 21 e sempre disponibile on demand e su Skytg24.it.

