Le previsioni meteo del weekend del 12 e 13 marzo

Le previsioni di sabato 12 marzo

Le previsioni al Nord

Weekend con condizioni meteo instabili sul Piemonte dove torna la neve anche a quote basse, sereno al Nordest. Nevicate in Valle d'Aosta con venti forti che soffiano gelidi sul Nordest con un deciso calo delle temperature. Minime da -2°C in Trentino Alto Adige e massime sui 9°C nelle altre città del Settentrione.

Le previsioni al Centro

Cielo semi coperto sul versante tirrenico e coperto con piogge via via più forti in Sardegna, mentre splende il sole altrove. Raffiche di scirocco sull'isola raggiungeranno fino a a 100 km orari. La temperatura oscilla da 0°C di minima in Sardegna a 12°C nel Lazio.

Le previsioni al Sud

Raffiche di scirocco fino a 100 km orari anche in Sicilia. Nel Meridione arriva una perturbazione dal Marocco con mareggiate sulle coste e pioggie. Le temperature restano stabili o in lieve calo con una minima di -4°C in Basilicata e massima fino a 14°C in Sicilia.