Meteo, da venerdì torna l’inverno duro: freddo per almeno 10 giorni

Dopo mesi di forti anomalie, con temperature fuori norma e poche precipitazioni, si intravedono grandi manovre all'orizzonte. Da venerdì le perturbazioni atlantiche colpiranno in modo diffuso la nostra penisola e da sabato tornerà la neve al Centro Sud a quote molto basse.

Gelo la prossima settimana

Ma la vera sorpresa potrebbe arrivare martedì 8 marzo con abbondante neve anche in pianura al Centro Nord. E’ prevista la discesa di correnti gelide verso il Mediterraneo. Lo scontro tra l’aria artica e quella più mite atlantica potrebbe causare abbondanti nevicate fino in pianura. Già venerdì sono attese nuove nevicate, diffuse oltre i 600 metri al Centro sud. Sabato la neve cadrà soprattutto al Sud fino ai 300-400 metri di quota, mentre tra domenica e lunedì mattina avremo una tregua meteorologica.

Le previsioni di venerdì 4 marzo

Al Nord con piogge sparse in Emilia Romagna, basso Veneto e Liguria. Deboli nevicate oltre i 700m in Emilia. Stabile e soleggiato altrove. Temperature in calo, massime intorno ai 10 gradi. Giornata di maltempo sulle regioni centrali con piogge e neve a quote collinari. Massime in calo e comprese tra 6 e 11 gradi. Tempo in peggioramento anche al Sud con prime piogge sull’area peninsulare, fiocchi oltre i 500 metri di quota. Temperature in calo e comprese tra 10 e 14 gradi.