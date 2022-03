2/10 ©Ansa

"Nello spazio post-sovietico si è accresciuto lo sforzo di Mosca di riaffermare la propria primazia sull'area. Per il Cremlino, le Repubbliche ex sovietiche sono, infatti, considerate come il perimetro minimo di sicurezza atto a garantire profondità strategica all'azione esterna di Mosca e alla sua volontà di essere riconosciuta fra le grandi potenze mondiali”, rileva la relazione. Viene poi definita "centrale" in questa strategia proprio la crisi ucraina

Guerra in Ucraina, il racconto degli inviati di Sky TG24. VIDEO