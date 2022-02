Omicidio di Agitu, dipendente reo confesso condannato a 20 anni

Nella sentenza con rito abbreviato del giudice del Tribunale di Trento, si è inflitta a Suleiman Adams una pena di 15 anni e 8 mesi per omicidio volontario e di 4 anni e 4 mesi per violenza sessuale

Condanna a vent'anni di reclusione per Suleiman Adams, ghanese di 33 anni che il 29 dicembre 2020 uccise a Frassilongo, in Trentino, l'imprenditrice e attivista Agitu Ideo Gudeta. Nella sentenza con rito abbreviato del giudice del Tribunale di Trento, Enrico Borrelli, si è inflitta una pena di 15 anni e 8 mesi per omicidio volontario e di 4 anni e 4 mesi per violenza sessuale. Adams, reo confesso, era stato assunto da Agitu come dipendente nel suo allevamento di capre.