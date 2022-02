Cesena, donna aggredita e violentata alla foce del Rubicone

La dinamica dell’aggressione

Durante la sua camminata solitaria sarebbe apparso un uomo che l’avrebbe aggredita prendendola violentemente a pugni e trascinandola sull'arenile. Dopo averla picchiata e immobilizzata con violenza, l'uomo l’avrebbe violentata per poi fuggire. La vittima è poi riuscita a chiamare i soccorsi: sul posto sono arrivati i carabinieri e l'ambulanza, che l’ha trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena. I sanitari avrebbero confermato l’avvenuta violenza sessuale e per le ferite riportate dalle percosse la paziente è stata giudicata guaribile in dieci giorni.

Le indagini

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Cesenatico, anche facendo ricorso alle telecamere montate nella zona a partire da quelle private utilizzate da attività che nell'area hanno carattere stagionale, principalmente estivo. Quelle pubbliche, viene evidenziato dal giornale, risultano essere abbastanza poche e non si sa quanto funzionanti.