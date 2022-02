Esplosione in una villetta del Viterbese, due anziani feriti

Due anziani sono rimasti feriti nell'esplosione di una villetta a Orte, nel Viterbese, intorno alle 18. Si tratta di un uomo di 83 anni e una donna di 71, le cui condizioni non sono state rese note. Al momento sono entrambi all'ospedale Belcolle di Viterbo. A estrarli vivi dalle macerie sono stati i vigili del fuoco.

Le ipotesi sull'esplosione

L'ipotesi più accreditata dai vigili del fuoco è quella di una fuga di gas. Sul posto sono giunti anche le ambulanze del 118 e i carabinieri di Civita Castellana, che indagano sulla dinamica dell'esplosione, avvenuta in una zona piuttosto isolata, fuori dal centro del paese. Intorno alle 20 sono scattati i sigilli e la villetta è stata posta sotto sequestro. Le operazioni di messa in sicurezza dello stabile sono ancora in corso.