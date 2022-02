Meteo, torna il freddo nel weekend

Sembra di essere già in primavera con un meteo bizzarro tra giornate fredde e altre molto miti. In questi ultimi 2 giorni abbiamo superato i 20 gradi al Centro e, senza più l'aiuto dei venti di Foehn, abbiamo di nuovo assaggiato i 15-16 gradi anche a Milano e Torino. Ma per San Valentino le temperature caleranno di 10-15 gradi con neve al Nord Ovest.

La neve di San Valentino

Già nel fine settimana aria fredda di provenienza russa farà scendere le temperature. Poi, un ulteriore crollo è atteso lunedì con l'arrivo di una perturbazione che porterà abbondanti nevicate al nord-ovest, possibili disagi sulle arterie appenniniche liguri e vento a tratti forte da Sud. La neve potrebbe poi imbiancare anche le pianure del Nord, tra Basso Piemonte, Bassa Lombardia ed Emilia con possibili fiocchi bianchi anche a Torino e Milano. Attesi fino a 50 cm di neve sull'Appennino ligure-piemontese a quote basse.

Da martedì rapido miglioramento (e ritorno del caldo)

Nonostante il quadro improvvisamente invernale, la neve di San Valentino potrebbe durare veramente poco. L’alternanza di caldo e freddo continuerà e dopo le nevicate torneranno temperature miti. La neve si scioglierà subito in pianura. In sintesi, le prossime ore vedranno il rapido transito di un fronte freddo con nubi e qualche pioggia su Liguria ed Emilia, qualche nuvola in più al centro-sud durante il fine settimana con cieli spesso grigi e qualche pioviggine.