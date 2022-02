Accoltellata speaker radiofonica, grave in ospedale a Cesena

Stava rientrando a casa quando, a pochi passi dal portone, è stata aggredita da un malvivente in un tentativo di rapina. Ieri sera Tamara Cantelli, nota speaker radiofonica di Radio Gamma, è stata accoltellata intorno alle 20 a Savignano sul Rubicone, nel Cesenate. Il rapinatore ha tentato di strapparle la borsa e, quando lei ha cercato di resistere, le ha inferto una coltellata sul polso e poi è fuggito. Ora la donna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. Secondo la dinamica, il marito, che a quell’ora si trovava in casa, ha sentito le urla e ha immediatamente chiamato il 118 che ha trasportato la Cantelli d'urgenza in ospedale.

La vicinanza del sindaco

Il primo cittadino di Savignano Filippo Giovannini ha espresso vicinanza alla donna e in un post su Facebook ha scritto: “Quanto è successo è grave e vergognoso, e tutta la nostra comunità condanna ciò che è accaduto. I Carabinieri, intervenuti immediatamente, stanno lavorando per chiarire i fatti. Savignano non tollera episodi come questo e ripone piena fiducia nelle Forze dell’Ordine, certa che faranno luce su questo episodio. Chi ha compiuto un gesto così grave e scellerato non può trovare posto nella nostra comunità”.