Annabella Martinelli, trovata morta ragazza scomparsa a Padova

Il ritrovamento è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta
Si è chiusa nel peggiore dei modi l'indagine per ritrovare la ragazza scomparsa in provincia di Padova. E' stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. Era vestita, con lo zaino sotto il punto dove è stata ritrovata, addosso aveva il cellulare, spento, che era stato localizzato nella zona il giorno della sua sparizione. Il ritrovamento è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta. Sul posto si sta recando, oltre al procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli, anche il magistrato titolare dell'indagine, Claudio Fabris, e i carabinieri del comando provinciale di Padova, che stanno svolgendo gli accertamenti sul caso.
Il ritrovamento
E' stato notato da un passante che camminava nella zona il corpo di Annabella Martinelli. Sul posto sono in corso i rilievi del caso; il corpo dovrebbe quindi essere portato all'Istituto di medicina legale di Padova per i rilievi autoptici disposti dalla Procura.