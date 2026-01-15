Annabella Martinelli, trovata morta ragazza scomparsa a Padova

Si è chiusa nel peggiore dei modi l'indagine per ritrovare la ragazza scomparsa in provincia di Padova. E' stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. Era vestita, con lo zaino sotto il punto dove è stata ritrovata, addosso aveva il cellulare, spento, che era stato localizzato nella zona il giorno della sua sparizione. Il ritrovamento è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta. Sul posto si sta recando, oltre al procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli, anche il magistrato titolare dell'indagine, Claudio Fabris, e i carabinieri del comando provinciale di Padova, che stanno svolgendo gli accertamenti sul caso.