Crolla palazzina nell'Aretino, ci sarebbero feriti e persone intrappolate

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Secondo le prime informazioni, potrebbe essere stata un'esplosione a causare il crollo. Sul posto i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 che ha attivato il gruppo maxi emergenze

È crollata una palazzina nell’Aretino: è successo intorno alle 17.20, in una località alle porte della città. Secondo le prime informazioni, potrebbe essere stata un'esplosione a causare il crollo. Ci sarebbero delle persone ferite e intrappolate sotto le macerie. Sul posto i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 che ha attivato il gruppo maxi emergenze.

