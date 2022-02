Bari, ragazza violentata mentre è in ambulanza: arrestato paramedico

La vicenda risale alla notte di Halloween, tra il 31 ottobre e il 1 novembre scorsi. La studentessa si era sentita male dopo aver bevuto troppo alcol. In seguito sarebbe stata sedata e violentata dall'uomo che doveva soccorerla. Era gìà stato denunciato per stalking e stupro Condividi

Un paramedico volontario è agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata. La vicenda risale alla notte di Halloween, tra il 31 ottobre e il 1 novembre scorsi. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe abusato sessualmente di una ragazza che si era sentita male per aver bevuto troppo mentre attendeva di entrare a una festa organizzata nel Palaghiaccio di Bari. La presunta violenza sarebbe avvenuta nell'ambulanza di prima assistenza che era all'esterno dello stabilimento. La vittima, che per la Procura sarebbe anche stata sedata, sarebbe stata trattenuta nel mezzo per oltre due ore. L'arrestato ha precedenti denunce per stalking e violenza sessuale L'arrestato, presidente dell'associazione "SS Maria del Pozzo" di Capurso e con precedenti denunce per stalking e violenza sessuale, avrebbe "abusato della sua funzione e della minorata difesa della donna" al momento del fatto, in quanto "ubriaca e in stato di semi incoscienza - si legge nell'ordinanza di arresto - probabilmente indotta alla sonnolenza attraverso la somministrazione di gocce" e così l'avrebbe "costretta a subire atti sessuali".

Il Gip del tribunale di Bari: "Pericolo di reiterazione di reati della stessa specie" Il Gip del tribunale di Bari Rosa Caramia, che ha accolto la richiesta del pm della Procura della Repubblica, ha disposto gli arresti domiciliari per l'uomo ritenendo sussistente "un concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie". Il paramedico avrebbe approfittato del suo status e dell'equilibrio psicofisico instabile della vittima, che le avrebbe impedito una pronta reazione "per abusare di una ragazza in stato di semi incoscienza a causa dell'abuso di sostanze alcoliche. E quindi concreto e attuale - ritiene il Gip - il pericolo che egli reiteri le odiose condotte di aggressione alla sfera sessuale, in occasione di feste o altri eventi cui partecipano giovani ragazze".