Novara, abusi su due donne: carabinieri arrestano un 19enne

Ha contattato una donna su un sito di incontri e, dopo averla condotta in un edificio industriale abbandonato, l'ha violentata. È questa l’accusa con cui i carabinieri di Novara hanno arrestato un 19enne. Il sospetto dei militari è che possa trattarsi di un violentatore seriale. Poco dopo la denuncia della prima donna, un'altra si è presentata dagli uomini dell’Arma per denunciare una violenza analoga. Due episodi che gli inquirenti ipotizzano non essere isolati.

La vicenda

I fatti, resi noti soltanto oggi, si riferiscono alla settimana scorsa, quando il giovane ha contattato una trentenne di origini dominicane e concordato un appuntamento. Dopo averla incontrata, l'ha condotta in un edificio industriale abbandonato. E, quando ha cercato di andarsene, l'ha stretta al collo fino a farla svenire per poi obbligarla a un rapporto sessuale. Il giorno successivo un'altra escort, di nazionalità romena, ha presentato denuncia per un'aggressione analoga avvenuta nella palestra comunale di Momo, paese a pochi chilometri da Novara.