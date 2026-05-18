A dare la notizia il figlio Alessandro con un post sui social, sotto il quale è comparso il messaggio di vicinanza della band. Leonetti aveva iniziato la sua attività commerciale nel 1970, aprendo un piccolo negozio di Piazza Imperatore Tito, al quale erano poi seguiti altri punti vendita tra cui il principale di corso XXII Marzo

Si è sentito male durante il concerto dei Pooh all'Arena di Verona. Si è spento così l’imprenditore milanese Roberto Leonetti, 71 anni, noto per la catena di negozi di abbigliamento Roberto Leon. A dare la notizia il figlio Alessandro con un post sui social, sotto il quale è comparso il messaggio di vicinanza della band.

Il messaggio di cordoglio dei Pooh

"Con grande dolore – hanno scritto poi i Pooh in una storia su Instagram - abbiamo appreso che il nostro fan spettatore presente all'Arena, colto da un malore all'inizio del concerto e poi portato in ospedale, purtroppo non ce l'ha fatta . Siamo profondamente vicini a tutta la famiglia, alla quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze".

I funerali il 21 maggio

Leonetti aveva iniziato la sua attività commerciale nel 1970, aprendo un piccolo negozio di Piazza Imperatore Tito, al quale erano poi seguiti altri punti vendita tra cui il principale di corso XXII Marzo. I funerali saranno celebrati giovedì 21 maggio, alle 11, nella parrocchia Parrocchia San Pio V e Santa Maria di Calvairate.