Omicidio questa mattina in pieno centro a Oliena, in provincia di Nuoro. La vittima è un allevatore di 59 anni, Tonino Corrias. L'agguato è avvenuto vicino al Municipio, quando l'uomo stava uscendo di casa per recarsi a lavoro. Sul posto i Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro.