10/10 ©Ansa

Questi pazienti, sottolinea il presidente di Fiaso, Giovanni Migliore, vanno "ospedalizzati in strutture dedicate, in cui i diversi specialisti possano intervenire ciascuno per le proprie competenze. È una grande sfida organizzativa e gestionale per i nostri ospedali che comporta anche la necessità di incrementare il personale, creando un doppio percorso assistenziale dato che gli operatori devono indossare tute e mascherine di protezione per entrare in ambienti infetti"