10/10 ©Getty

SVILUPPO DI NUOVI VACCINI - Cavaleri ha detto che non è possibile escludere che un vaccino per la variante Omicron possa dare copertura per tutte le varianti”, ma “è difficile dirlo ora” e in futuro “sarà importante prendere in considerazione non solo vaccini monovalenti ma anche bivalenti e forse anche multivalenti". L’importante è che un singolo prodotto abbia una “copertura più ampia possibile”