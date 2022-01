Vaccinazioni nelle scuole, in Umbria si parte il 18 gennaio

Per ora le dosi verranno somministrate direttamente in classe solo negli istituti del Distretto del Trasimeno dell’Usl Umbria 1. Ci sono altre regioni che hanno già sperimentato questa soluzione, a partire dalla Puglia

L' idea lanciata dal ministro dell'Istruzione Bianchi di creare nelle scuole degli hub per accelerare le vaccinazioni della fascia 5-11 anni non solo trova concordi i presidi ma è già diventata realtà in alcune regioni.