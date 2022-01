Nas in Rsa, su 536 ispezioni 42 sanzioni per mancato green pass

Su 536 strutture assistenziali ispezionate su tutto il territorio nazionale, 107 (pari al 20%) sono risultate irregolari per inosservanza delle misure anti-Covid o carenze igieniche e strutturali. 42 sono state invece le violazioni per il mancato possesso del green pass e della vaccinazione da parte del personale medico, infermieristico e assistenziale, mentre 16 sono state le sanzioni per mancato uso di dispositivi protettivi o assenza di informazioni anti-contagio esposte. Complessivamente, sono state 52 le persone sanzionate per violazioni penali e 87 per illeciti amministrativi, per un valore complessivo di 80.000 euro, mentre tre strutture sono state chiuse.

I controlli da Nord a Sud

I controlli sono stati svolti con particolare attenzione nei giorni di Natale, Capodanno ed Epifania, anche nelle ore notturne durante le quali si possono riscontrare riduzioni del numero di operatori. In una casa di riposo, a Roma, sono state stata sanzionate una operatrice socio-sanitaria al lavoro nonostante non avesse il green pass e la responsabile della struttura per aver omesso di verificarne il possesso. Personale non qualificato, utilizzato anche per la preparazione e somministrazione di farmaci, è stato trovato in una Rsa di San Giorgio Canavese, vicino Torino. In una residenza per anziani a Bedonia, vicino Parma, è stato riscontrato il mancato adeguamento alle misure anti Covid sulle visite dei congiunti, come la mancata registrazione degli accessi e lo svolgimento degli incontri in corridoi. In una Rsa di Cocquio Trevisago, nel varesotto, si consentiva a un operatore socio-sanitario di continuare a lavorare senza l'obbligatorio vaccino anti Covid. Sigilli sono stati messi a una struttura di Termini Imerese, nel palermitano: gli anziani erano ospitati in camere con metratura inferiore agli standard stabiliti, con disponibilità di letti inferiore al numero degli ospiti. In provincia di Potenza, una struttura socio-assistenziale di Corleto Perticara è stata chiusa per carenze organizzative e di personale qualificato, mentre sono stati trasferiti i 46 anziani che vi risiedevano. In provincia di Reggio Calabria è stata disposta la chiusura di una casa famiglia di Villa San Giovanni risultata attivata abusivamente.