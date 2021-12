Nas chiudono Rsa in provincia di Rieti per gravi inadempienze

I militari in particolare, si legge in una nota, hanno riscontrato l'inosservanza di requisiti strutturali, organizzativi e funzionali necessari al funzionamento della struttura socio - assistenziale

I Carabinieri del Nas di Viterbo, competenti anche sulla provincia di Rieti, hanno segnalato alle autorità il legale rappresentante di una casa di riposo della provincia. L'operazione si inserisce nell'ambito di servizi di controllo sulle strutture ricettive per anziani disposti dal Comando Tutela Salute di Roma.

Le inadempienze

I militari in particolare, si legge in una nota, hanno riscontrato l'inosservanza di requisiti strutturali, organizzativi e funzionali necessari al funzionamento della struttura socio - assistenziale. "A causa delle inadempienze emerse, è stata disposta la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura della struttura entro il termine perentorio di 20 giorni dal controllo. La casa di riposo ha già provveduto al trasferimento degli ospiti in altre analoghe strutture della provincia".