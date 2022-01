Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 9 gennaio

I tamponi effettuati in 24 ore sono 993.201 (ieri 1.220.266), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 15,7% (era al 16,2%). Le persone in terapia intensiva sono 1.595 (+38), quelle nei reparti ordinari 15.647 (+717). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 139.038. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 7.436.939. I guariti sono 5.353.922

Vittime, tamponi e guariti

approfondimento

Numeri della pandemia: prima i casi o i ricoveri?

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 7.436.939. Le vittime in totale sono 139.038, con 157 decessi segnalati nell'ultimo bollettino con un ricalcolo della Regione Sicilia (ieri erano 184, con alcuni ricalcoli delle Regioni Abruzzo, Basilicata e Sicilia). I guariti sono 30.399 nelle ultime 24 ore e 5.353.922 in totale. Sono invece 1.926.737 le persone in isolamento domiciliare (+124.331). I tamponi sono in tutto 148.159.131 - di cui 75.856.287 processati con test molecolare e 72.302.844 con test antigenico rapido -, in aumento di 993.201 rispetto all’8 gennaio. Le persone testate sono finora 42.725.013, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.