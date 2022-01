Le previsioni meteo del weekend di sabato 8 e domenica 9 gennaio

Peggiora il meteo sul nostro Paese, che è entrato in una fase decisamente invernale. Venti freddi soffieranno ovunque, facendo crollare le temperature. Una perturbazione, soprattutto domenica, riporterà forti precipitazioni su molte zone, con neve sulle regioni adriatiche a quote vicine alla pianura e alle coste

Peggiora il tempo sull’Italia. Secondo gli esperti, dopo il giorno dell'Epifania è iniziata sul nostro Paese una fase decisamente invernale. Venti via via più freddi soffieranno su tutte le regioni, facendo crollare le temperature sia diurne (solo 4 gradi al Nord e sotto i 10 al Centro) sia notturne (sottozero al Settentrione e vicinissime allo zero al Centro), mentre una perturbazione riporterà forti precipitazioni su molte zone. Per sabato 8 gennaio è previsto sole prevalente al Centro-Nord e le piogge riguarderanno soltanto le regioni meridionali (Campania esclusa), mentre da domenica 9 è attesa una nuova irruzione artica e perturbazione, con neve sulle regioni adriatiche a quote vicine alla pianura e alle coste, maltempo intenso sul resto del Centro-Sud, soleggiato al Nord ( LE PREVISIONI ).

Al Sud, una circolazione depressionaria interessa alcune regioni. Precipitazioni sono attese su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia meridionale, meno in Basilicata. Locali nevicate in collina. Venti localmente moderati dai quadranti settentrionali, mari molto mossi. I valori massimi attesi oscillano tra i 4 gradi di Potenza e i 13 di Palermo.

Sabato 8 gennaio, una perturbazione interesserà Sicilia, Calabria e Puglia meridionale: attesi rovesci e qualche nevicata a bassa quota. Nevicate anche lungo i confini alpini e fino in valle. Sul resto d'Italia sole prevalente, con cielo sereno o poco nuvoloso. Venti freddi settentrionali, anche forti al Sud dove i mari saranno molto mossi o localmente agitati. Temperature in diminuzione ovunque.

Le previsioni di domenica 9 gennaio

Domenica 9 gennaio, una nuova perturbazione fredda arriva sull'Italia. Al Nord atteso bel tempo, con sole e locali nebbie. Al Centro-Sud dal mattino peggiora a partire dalla Toscana verso Umbria, regioni adriatiche, Lazio e poi al Sud con precipitazioni sempre più diffuse e intense. Attesa neve anche a quote molto basse, possibile anche in pianura e sulle coste adriatiche in tarda serata e nottata. La perturbazione inizialmente interesserà pure l'Emilia Romagna con fiocchi occasionali anche in pianura. Venti settentrionali, violenti sui bacini occidentali.

Il meteo al Nord

Al Nord attese nevicate diffuse sui confini alpini e zone limitrofe, fino in valle. Previste nebbie in Pianura Padana, locali fiocchi sui rilievi romagnoli, cielo coperto sulle coste adriatiche e zone vicine. Più soleggiato altrove. Venti freddi settentrionali, mar Ligure molto mosso. I valori massimi delle temperature oscillano tra i 2 gradi di Aosta e i 10 di Genova.

Il meteo al Centro

Domenica una perturbazione raggiunge le regioni del Centro. Sin dal mattino il meteo è in peggioramento a partire dalla Toscana verso Umbria, regioni adriatiche, localmente Lazio e più parzialmente in Sardegna. Attese precipitazioni anche forti e nevose a quote sempre più basse, fino a toccare pianure e coste adriatiche in tarda serata. Venti settentrionali, anche forti. Mari molto mossi. I valori massimi sono compresi tra 1 grado di Perugia e gli 11 di Roma.

Il meteo al Sud

La perturbazione si avvicina anche alle regioni del Sud. La domenica trascorrerà con un tempo stabile fino al pomeriggio, poi peggiorerà gradualmente quasi ovunque, con precipitazioni via via più intense e nevose a quote anche collinari. Venti di Maestrale, più forti sul Mar Tirreno (che diventerà agitato in tarda serata). I valori massimi oscillano tra i 5 gradi di Potenza e i 14 di Palermo.