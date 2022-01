Covid, salgono ricoveri e intensive. Mai così tanti morti da aprile

Secondo il bollettino del 4 gennaio, in Italia nelle ultime 24 ore è stato toccato il numero più alto di nuovi contagiati: 170.844. Record anche per i tamponi: 1.228.410. La percentuale di positivi è al 13,9% (era al 15,3%). Sale il numero di pazienti positivi, ma la situazione è diversa rispetto a un anno fa e gli ospedali tengono: in rianimazione ci sono 1.392 persone (+41) e negli altri reparti 12.912 (+579). In totale, i contagiati dall’inizio della pandemia sono 6.566.947 e i decessi 138.045 (+259)