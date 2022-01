Capodanno, botti nonostante divieto. Feriti in diverse città d’Italia

I divieti non hanno fermato l’utilizzo di molti botti in tutta Italia, scoppiati per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Si segnalano diversi feriti. Un uomo a Taranto ha perso una mano, mentre nell'Ascolano è rimasto gravemente ferito un giovane. A Napoli una persona è stata colpita da un proiettile vagante. Otto il bilancio dei feriti nel Napoletano.

Scoppia petardo: uomo a Taranto perde una mano

Un uomo, residente al quartiere Tamburi di Taranto, ha subito gravissime lesioni alla mano destra, frantumata in più parti, per lo scoppio di un petardo difettoso che stava accendendo. L'uomo si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata ed è stato visitato in codice rosso. Dopo le prime cure, è stato trasferito d'urgenza ambulanza al Policlinico di Bari, dove si tenta la parziale ricostruzione dell'arto.

Giovane gravemente ferito in provincia di Ascoli

Allo scoccare della mezzanotte, un giovane è rimasto ferito dai petardi che, insieme ad alcuni amici, stava facendo esplodere nella piazza di Roccafluvione (Ascoli Piceno) per festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo. Il ragazzo ha riportato lesioni importanti ad entrambe le mani che vengono valutate dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli. Non è in pericolo di vita.

Uomo ferito a Napoli da un proiettile vagante

Nella serata del 31 dicembre, un 40enne dello Sri Lanka è stato curato all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per una ferita da colpo d'arma da fuoco sulla parte sinistra del petto. L'uomo - cosciente e non in pericolo di vita - ha riferito al personale sanitario che, poco prima, dopo essere uscito dalla propria abitazione che si trova nel quartiere Montecalvario per fumare una sigaretta, ha sentito un forte rumore ed avvertito una sensazione di bruciore al petto. Si tratta probabilmente di una ferita da proiettile vagante in ricaduta al suolo.