Arezzo, rave party su Alpe di Poti con centinaia di persone

Sono arrivati da tutta Italia ieri sera intorno alle 21, rispondendo in circa 500 alla “chiamata” via internet. L’appuntamento per il rave party era fissato sull'Alpe di Poti, la montagna a circa 12 chilometri da Arezzo, in una zona isolata e difficile da raggiungere. Le forze dell’ordine subito intervenute per interrompere i festeggiamenti di Capodanno e i conseguenti assembramenti, sono ancora sul posto per disperdere i partecipanti che non sembrano intenzionati a sgomberare. La situazione al momento è ancora in stallo.