Meteo, le previsioni di mercoledì 29 dicembre

Mercoledì 29 dicembre pressione in aumento su tutta l’Italia. Cielo coperto e nebbie al Nord e al Centro, più soleggiato in Sardegna, qualche pioggia su Calabria e Sicilia tirreniche ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Al nord alta pressione e cielo molto nuvoloso o anche coperto, specialmente al mattino, con nebbie sul Triveneto. Anche nel pomeriggio nebbie diffuse sulle zone pianeggianti. Maltempo sui confini alpini con neve ad alta quota (1.800-2.000 metri). Temperature massime comprese fra i 5° di Bolzano e i 12° di Genova. A Milano cielo coperto in mattinata con qualche schiarita nel pomeriggio, così come a Torino.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Pressione in aumento anche al Centro, con cielo più coperto in Toscana, Lazio e Umbria e parzialmente nuvoloso sulle regioni adriatiche. Più soleggiato in Sardegna. Qualche piovasco atteso sulla Maremma laziale. Nebbia nel pomeriggio in Toscana e Umbria. Temperature massime comprese fra gli 11° de L'Aquila e i 15° di Roma. Nella capitale cielo coperto in mattinata con qualche schiarita nel pomeriggio, a Firenze nuvoloso e nebbia tutto il giorno.

Le previsioni al Sud

Anche sulle regioni del Sud la pressione aumenta, con tempo asciutto ma molto nuvoloso. Nubi e qualche pioggia su Calabria e Sicilia tirreniche. Temperature massime comprese fra i 10° di Potenza e i 17° di Palermo. Nel capoluogo siciliano cielo coperto al mattino e nubi sparse al pomeriggio, a Napoli tempo poco nuvoloso tutto il giorno.