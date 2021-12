Prato, sull'albero di Natale a Montemurlo appesi simboli nazisti

"Palline con Hitler e un cuore rosso: un gesto oltraggioso"

leggi anche

Macron come Hitler, il presidente contro artista del poster no-vax

Montemurlo è stata terra di partigiani e uno dei centri della Resistenza del Pratese contro l'occupazione tedesca e il nazifascismo. Si tratta di "un gesto che oltraggia tutti coloro che sono morti per i valori di libertà e pace e che si sono battuti per regalarci la Costituzione e la libertà. Non si tratta di una bravata. Sono profondamente indignato", ha continuato il sindaco. "Utilizzare le immagini di Hitler come decorazioni per l'albero di Natale è un'offesa per tutta la nostra comunità, riunita in questo simbolo di gioia e fratellanza per le festività. Sono già scattate le indagini della polizia municipale e a breve arriveremo a individuare i responsabili". Il palazzo comunale e tutta la zona sono sorvegliati da numerose telecamere e l'amministrazione comunale è già al lavoro per individuare i colpevoli.