Cessalto, rapina al deposito Sme: strade bloccate con furgoni rubati

È accaduto in via Vittoria, nella zona industriale del paese in provincia di Treviso. I malviventi sono poi fuggiti sull’autostrada A4 dopo aver tolto un pezzo di guard rail e superato il fossato laterale utilizzando delle assi metalliche. Poche migliaia di euro il valore del bottino composto da accessori elettronici per pc e telefoni cellulari