Arrestato Graziano Mesina, era latitante da luglio 2020

Noto anche come Grazianeddu, ha 79 anni ed è il più famoso esponente del banditismo sardo. È stato rintracciato e arrestato nella notte dai carabinieri. Le sue tracce si erano perse dal 2 luglio 2020, prima che gli venisse notificato l'ordine di carcerazione emesso dopo che la Cassazione aveva confermato la condanna per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga

È stato arrestato nella notte Graziano Mesina, latitante da luglio 2020 . Noto anche come Grazianeddu, ha 79 anni ed è il più famoso esponente del banditismo sardo. A rintracciarlo sono stati i carabinieri del Ros, in collaborazione con quelli del Gis, del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori Sardegna.

Mesina deve scontare una condanna a 24 anni di reclusione

Graziano Mesina deve scontare una condanna a 24 anni di reclusione, che gli era stata notificata dalla Procura generale della Corte d'appello di Cagliari. Era latitante dall’estate 2020: aveva lasciato la sua abitazione a Orgosolo la sera del 2 luglio, prima che gli venisse notificato l'ordine di carcerazione emesso dopo che la Cassazione aveva confermato la condanna a 30 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. L'ex primula rossa aveva già trascorso 40 anni in carcere prima di ottenere la grazia, revocata dopo la nuova condanna definitiva. Il 4 aprile scorso ha compiuto 79 anni e negli scorsi mesi, sempre da latitante, ha subìto la perdita di due sorelle, Antonia e Rosa, e di un nipote, Giancarlo Pisanu, per il Covid. In questi mesi, i carabinieri non hanno mai smesso di cercarlo, sia a Orgosolo, sia nel Nuorese e all'estero.