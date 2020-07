Mesina, condanna definitiva a 30 anni: Cassazione respinge ricorso

Per l'ex primula rossa del banditismo sardo si profila il ritorno in carcere, anche se, secondo L'Unione Sarda, il 78enne si sarebbe reso latitante nelle ultime ore. "Grazianeddu" è stato scarcerato nel giugno 2019 per decorrenza dei termini, dopo la condanna in appello per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti

Graziano Mesina è stato condannato definitivamente a 30 anni. La decisione è della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso dei difensori dell'ex primula rossa del banditismo sardo. Per "Grazianeddu" si profila, dunque, il ritorno in carcere, anche se, secondo L'Unione Sarda, il 78enne, protagonista di numerose evasioni, si sarebbe reso latitante nelle ultime ore. "Al momento risulta irreperibile", scrive il quotidiano. Mentre l'avvocato di Mesina, Maria Luisa Vernier, spiega all'Agi: "Non abbiamo ricevuto alcun documento da parte della Cassazione, nessun documento ufficiale. Nessun ordine di esecuzione". E aggiunge di non aver avuto contatti recenti con l'assistito: "Vive a Orgosolo e non ha telefono".