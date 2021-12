Meteo, le previsioni di venerdì 17 dicembre

Domani sarà una giornata con cielo coperto in Pianura Padana, al mattino anche sui versanti adriatici, Sardegna meridionale, Appennini meridionali, in Puglia e sulla Sicilia settentrionale. Tempo soleggiato nel resto d’Italia

Secondo le previsioni meteo, la giornata di venerdì 17 dicembre sarà caratterizzata dall'alta pressione. Cielo coperto in Pianura Padana, al mattino anche sui versanti adriatici, sulla Sardegna meridionale, sugli Appennini meridionali, in Puglia e sulla Sicilia settentrionale. Ma non sono attese precipitazioni. Tempo più soleggiato altrove, e ovunque nel pomeriggio (LE PREVISIONI METEO).