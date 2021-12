Meteo, alta pressione per pochi giornI: da domenica gelo russo

Nel corso del prossimo fine settimana un’irruzione di aria fredda proveniente dalla Russia coinvolgerà anche l’Italia. Rovesci di neve sono previsti a quote molto basse al Sud. L’anticipo del freddo si avvertirà già sabato con ingresso dalla porta della Bora. E’ atteso un tracollo delle temperature a partire dalle regioni nord orientali, in rapida estensione a tutto il Paese.

L’alta pressione delle Azzorre è saldamente posizionata sul nostro Paese. Il tempo anche giovedì sarà soleggiato, salvo foschie e nebbie in Val Padana e qualche nube in più su Abruzzo e Molise. Da domenica tornerà il maltempo su alcune aree dell’Italia con neve fino in collina al Meridione.

Ondata gelida

L’area più interessata dal freddo e dal maltempo sarà quella adriatica. La neve è attesa a quote collinari o anche più in basso. Le condizioni saranno più stabili altrove: valori ampiamente sotto lo zero di notte e 1-2 gradi di giorno al Nord. Domenica è in arrivo un vero e proprio assalto invernale con effetti soprattutto al Centro Sud. Neve su Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e a quote basse anche su Calabria e Sicilia.