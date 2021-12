Natale, cosa fare a Firenze: feste ed eventi da non perdere

Festival delle Luci - F-Light

approfondimento

Fino al 9 gennaio si può anche immergersi nella città in modo ancora più suggestivo grazie al Festival delle Luci - F-Light, che per un mese illumina monumenti e piazze fiorentine con video-mapping, proiezioni e giochi di luce. Tutti i giorni dalle 17:30 alle 24 Firenze si accende grazie a una serie di illuminazioni d'artista tra cui l'iconico videomapping sul Ponte Vecchio, monumentale proiezione sul tema della "riflessione". A conclusione dell'anno dantesco, le proiezioni sulla facciata del museo Galileo e della Camera di commercio propongono una visione della Divina Commedia come specchio della condizione umana, mentre l'installazione sul fianco della basilica di San Lorenzo vede un collage di stilemi che si snoda fra il passato di miti come "Narciso" e una riflessione legata alla contemporaneità. E ancora, sulla facciata dell'Istituto degli Innocenti, in piazza Santissima Annunziata, prende vita un'opera d'arte visuale che rappresenta simbolicamente la capacità dell'uomo di sfruttare poeticamente i big data e i flussi computazionali dell'intelligenza artificiale. Anche il loggiato del Museo Novecento torna a illuminarsi per l'occasione, così come la facciata della palazzina del Forte Belvedere, la Torre della Zecca, la Basilica di San Miniato al Monte, le Rampe di Giuseppe Poggi, e tutte le porte e le torri che circondano il centro.