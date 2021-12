1/10 ©Ansa

Dopo il Friuli-Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano, dal 13 dicembre anche la Calabria è passata dalla zona bianca alla zona gialla, una modifica che segna l’entrata in vigore di maggiori restrizioni anti-Covid per i non vaccinati. E per il 20 dicembre sono diverse le regioni che rischiano di cambiare colore, secondo gli ultimi dati del monitoraggio di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

GUARDA IL VIDEO: Colori regioni dal 13 dicembre, la Calabria passa in zona gialla