Immacolata, Papa Francesco a sorpresa in piazza di Spagna

Il Pontefice all’alba si è recato nel centro di Roma per rendere omaggio alla Madonna. Una tradizione che non ha voluto disattendere ma che, per evitare assembramenti, ha scelto di fare a quest'ora e in solitudine e non nel pomeriggio. Il Santo Padre si è trattenuto a pregare in silenzio e in privato sotto la colonna dell'Immacolata dove ha anche deposto un cesto di fiori. Poi Bergoglio è andato alla Basilica di Santa Maria Maggiore

All’alba, poco dopo le 6 del mattino, Papa Francesco si è recato in piazza Mignanelli, attigua a piazza di Spagna a Roma, per rendere omaggio alla Madonna in occasione del giorno dell'Immacolata. Una tradizione che non ha voluto disattendere ma che, per evitare assembramenti, ha scelto di fare a quest'ora e in solitudine e non nel pomeriggio. Lo aveva già fatto lo scorso anno. Il Pontefice si è trattenuto a pregare in silenzio e in privato sotto la colonna dell'Immacolata dove ha anche deposto un cesto di fiori che i vigili del fuoco hanno posto ai piedi del monumento. I vigili del fuoco, subito dopo che il Papa ha lasciato la piazza, come avviene dal 1923, con l'autoscala hanno portato i fiori, dono del pontefice, in cima al monumento dedicato all'Immacolata concezione.