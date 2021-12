L’ albero di Natale di Ostuni: ad uncinetto realizzato da tante donne

Alto 12 metri con 4mila mattonelle colorate segna probabilmente un record italiano. A donarlo alla comunità l'associazione "Filo di Arianna" in uno spirito di condivisione e aggregazione

Hanno iniziato a prepararlo ad ottobre. Tante mattonelle, con tanti colori, tutti realizzati con l’uncinetto. Il risultato: l’albero di Natale che ora è in piazza ad Ostuni. E’ questo il frutto del lavoro di una cinquantina di signore, ma anche giovani, del centro per anziani Il filo d’Arianna, gestito dall’associazione Le radici del Sud che hanno realizzato un albero alto 12 metri, facendo segnare probabilmente un record almeno italiano.

Ora quell’albero è in piazza Italia, dove tutti possono ammirarlo in tutta la sua bellezza, con le sue quattromila mattonelle dai mille colori. Oltre ai cittadini di Ostuni, al progetto hanno contribuito donne anche da Vieste, Foggia, Lecce, Bari.

“Questo è l’albero della Puglia, non è solo nostro”, dice Michele Conenna, giovane curatore artistico dell’associazione Le radici del Sud e ideatore del progetto. “Ci ricorda anche che gli anziani non devono essere lasciati soli, né a Natale né mai. Sono il nostro tesoro”.

"Tassello dopo tassello è stato donato all’intera comunità uno dei simboli più caratteristici di questo periodo festivo: tutto questo in uno spirito di condivisione quanto mai necessario in questo momento storico" sottolinea l’onorevole Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle)- perché affrontare una pandemia richiede uno sforzo comune notevole: ripartire da questi momenti di aggregazione può essere davvero il modo migliore per intravedere quella normalità, da tempo e da ognuno di noi, auspicata".