Roccaraso, preso l’orso Juan Carrito diventato star dei social

La cattura

Roccaraso, un orso entra in una pasticceria e mangia tutti i biscotti

Le operazioni di recupero dell’orso sono iniziate alle 8, a condurle sono stati veterinari, tecnici dell’ente Pnalm e guardiaparco. I primi tentativi sono andati a vuoto. Poi Juan Carrito è stato preso con delle mele usate come esche introdotte all’interno di un tubo cilindrico di metallo con coperchio a scatto e meccanismo di allarme. Una volta entrato nel piccolo spazio è stato subito narcotizzato. È stato poi un elicottero dei carabinieri a trasferirlo in un’altra area del Parco nazionale d’Abruzzo, in mezzo ai boschi, lontano da Roccaraso, dove per settimane e mesi è stato avvistato mentre girava quasi indisturbato per le strade non disdegnando visite a negozi e a pasticcerie, come accaduto ad esempio due settimane fa, quando dopo aver forzato una porta-finestra, si era introdotto in un biscottificio facendo una enorme scorpacciata di dolciumi.