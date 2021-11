Roccaraso, un orso entra in una pasticceria e mangia tutti i biscotti

Un orso per le strade di Roccaraso, in provincia de L'Aquila. Ieri notte l'animale si aggirava per le strade del centro della cittadina, facendo irruzione nel laboratorio di un bar pasticceria. A causa dello scompiglio creato dall'orso, sono dovute intervenire le forze dell'ordine. Juan Carrito, questo il suo nome, è famoso nella zona per essere stato immortalato mentre beveva alla fontanella del paese.