Gorizia, cucciolo di orso vaga nella notte

Non solo incendi e tetti pericolanti ma anche un’insolita sorpresa per i vigili del fuoco di Gorizia. I pompieri assieme alla forestale sono stati impegnati non solo nel domare l’incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri all’ex Bertolini di Mossa ma anche nel recupero di un orso che vagava vicino al centro cittadino.

L’ episodio

Si tratta di un orsetto, di circa 35 kg di peso, avvistato e tratto in salvo la notte scorsa in una via di Gorizia, sul retro del Castello vicino al confine con la Slovenia. Il cucciolo è stato avvistato da alcuni passanti e probabilmente spaventato, si è arrampicato su un albero senza sapere bene cosa fare. A dare l'allarme proprio alcuni signori che lo hanno visto tra le fronde che hanno chiamato i Vigili del fuoco che lo hanno fatto scendere in sicurezza per poi affidarlo alla Guardia Forestale. Secondo gli esperti, il cucciolo in città farebbe ipotizzare che la mamma stesse vagando poco distante. Dunque le autorità stanno ponendo attenzione all'eventuale presenza dell'esemplare adulto.