Turismo, per l’Omt San Ginesio è il miglior borgo in Italia

Il centro maceratese a ridosso dell'Appennino umbro-marchigiano è tra i 41 Comuni al mondo che si sono aggiudicati il titolo di "Best Tourism Villages", premio assegnato dall'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni unite (Unwto). Il sindaco: “Oltre a fronteggiare la pandemia, è anche un Comune terremotato, questo riconoscimento ci dà delle motivazioni in più per cercare quanto prima di risollevarci”. Il ministro Garavaglia: “Una scelta che punta a valorizzare i luoghi meno conosciuti” Condividi

San Ginesio, borgo maceratese a ridosso dell'Appennino umbro-marchigiano, è tra i 41 Comuni al mondo che si sono aggiudicati il titolo di "Best Tourism Villages", premio assegnato dall'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni unite (Unwto). "È con particolare orgoglio - osserva il ministro del Turismo Massimo Garavaglia - che un piccolo Comune italiano, per di più colpito in passato anche dal terremoto, sia stato indicato dall'Omt quale miglior villaggio turistico. Una scelta che punta a valorizzare i luoghi meno conosciuti, i luoghi del cuore, ma ugualmente carichi di storia, tradizioni, cultura. Territori che ci confermano come l'Italia sia tutta da scoprire".

Il sindaco: “Un riconoscimento che premia gli sforzi” leggi anche Immacolata, 10 mln gli italiani in viaggio. Affari per 3,2 mld di euro Poco più di 3.000 abitanti, colpito dal terremoto del 2016 (rientra nel cratere sismico), il piccolo centro è Bandiera Arancione del Touring Club e fa parte del club dei Borghi più belli d'Italia: si trova nel cuore del Parco dei Monti Sibillini, a 700 mt di altitudine. L'attestato è stato ritirato a Madrid dal sindaco Giuliano Ciabocco: "È un riconoscimento che premia gli sforzi fatti in questi anni, che ci dà una nuova prospettiva e soprattutto ci sprona a fare sempre meglio". "Un premio che arriva in un momento particolare - aggiunge il primo cittadino - Non ci dimentichiamo che San Ginesio, oltre a fronteggiare la pandemia in corso, è anche un Comune terremotato, questo riconoscimento ci dà delle motivazioni in più per cercare quanto prima di risollevarci da queste difficoltà".

Gli altri candidati vedi anche Covid, per il turismo 2.000 mld dollari di perdite nel 2021 Il sindaco ha poi ringraziato la Regione Marche, "perché - spiega - se non fossimo stati segnalati proprio dalla Regione al Ministero del Turismo, non saremmo qui a commentare questa splendida notizia". La partecipazione al "World's Best Tourism Villages" per San Ginesio è iniziata grazie alla segnalazione della Regione, così come tutte le Regioni italiane erano state chiamate a fare per i propri territori di competenza. "Il Ministero - spiega ancora Ciabocco - ha per ultimo scelto tre Comuni, uno per il Nord Italia (Rocca Pietore, in provincia di Belluno), uno per il Sud (Gerace, in provincia di Reggio Calabria) e noi in rappresentanza del Centro Italia, inviando le candidature al concorso delle Nazioni unite".