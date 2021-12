Sciopero trasporto pubblico: città, orari e linee interessate

Molte aziende di trasporto locale hanno aderito allo sciopero generale indetto da Ugl come protesta per le decisioni del governo in tema di Green pass e di emergenza sanitaria. Milano, Roma, Napoli, Torino e Bologna: gli orari dei possibili disagi

Possibili disagi per il trasporto pubblico in molte città italiane. L’Ugl (Unione generale del lavoro) ha proclamato per oggi, venerdì 3 dicembre, uno sciopero nazionale per il settore dei trasporti, a cui hanno aderito diverse sigle sindacali e diverse aziende in tutto il Paese. La protesta, ha spiegato il sindacato, è motivata innanzitutto dalle criticità legate all’uso del Green pass “nei luoghi di lavoro e sul trasporto pubblico locale e ferroviario”, strumento che dà vita a “un sistema imperfetto”. Non solo: lo stop ai servizi vuole anche gettare luce sulla condizione degli autoferrotranvieri, su cui pesano le situazioni di “mancato rinnovo contrattuale, di assente tutela e salvaguardia relativamente alla salute e alla sicurezza”. La protesta toccherà le città italiane in orari e modalità e diverse.